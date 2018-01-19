Турецкая армия начала операцию против курдов в Сирии

Турецкая армия начала операцию против курдов в приграничном регионе Африн на севере Сирии. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber, сообщает DW.

Так, Джаникли заявил, что началось наступление на курдскую группировку YPG, о котором было заявлено несколько дней назад. Вместе с тем, он отметил, что турецкие военные еще не пересекли границу.

Кроме того, Джаникли заявил, что Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Россией. Издание сообщает, что по данным курдской группировки YPG, в ночь на, 19 января, в нескольких населенных пунктах разорвалось около 70 снарядов.

Также сообщается, что по информации турецкой газеты Daily Sabah, Джаникли заявил о намерении РФ вывести российских военных советников из района Африна. «Переговоры между двумя странами о предстоящей операции продолжаются», — написало издание.



