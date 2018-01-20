Turkish Airlines ввела специальные цены на рейсы из Украины

Turkish Airlines ввела специальные цены на билеты эконом-класса из Киева, Одессы, Херсона, Харькова, Запорожья и Львова в города Америки, Азии и Африки при условии раннего бронирования в рамках акции Early bird.
Специальные цены из Киева в обе стороны:
Пекин — от $479
Шанхай — от $599
Сингапур — от $769
Нью-Йорк — от $499
Гуанчжоу — от $799
Гонконг — от $549
Бангкок — от $499
Дели — от $399
Ханой — от $799
Ашхабад — от $329
Дубай — от $269
Сеул — от $699
Мумбай — от $449
Бостон — от $499
Вашингтон — от $499
Хьюстон — от $599
Лос-Анджелес — от $599
Майами — от $569
Чикаго — от $499
Сан-Франциско — от $599
Атланта — от $559
Токио — от $599
Мадагаскар — от $799
Маврикий — от $899
Сейшелы — от $729
Кейптаун — от $799
Рейсы выполняются со стыковкой в аэропорту Стамбула. В случае бронирования билетов с вылетом из Одессы, Херсона, Харькова, Запорожья и Львова минимальная цена может отличаться в большую или меньшую сторону на $50.
Период бронирования билетов: с 17 января по 7 февраля 2018 года
Период путешествий: с 15 сентября по 15 декабря 2018 года. Время пребывания в городе, куда осуществляется перелет, не должно быть меньше 2 дней.
Сейчас Turkish Airlines также проводит акцию, в рамках которой цена перелета из городов Украины в Стамбул снижена до $119 в обе стороны с учетом сборов и перевозки багажа.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.861,73 0.069
|2.890,74 0.068
|100 евро
|3.484,31 0.1762
|3.545,54 0.1944
|10 рублей
|4,64 0.0027
|5,12 0.001
|Курс, UAH
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