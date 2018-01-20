Turkish Airlines ввела специальные цены на рейсы из Украины

Turkish Airlines ввела специальные цены на билеты эконом-класса из Киева, Одессы, Херсона, Харькова, Запорожья и Львова в города Америки, Азии и Африки при условии раннего бронирования в рамках акции Early bird.

Специальные цены из Киева в обе стороны:

Пекин — от $479

Шанхай — от $599

Сингапур — от $769

Нью-Йорк — от $499

Гуанчжоу — от $799

Гонконг — от $549

Бангкок — от $499

Дели — от $399

Ханой — от $799

Ашхабад — от $329

Дубай — от $269

Сеул — от $699

Мумбай — от $449

Бостон — от $499

Вашингтон — от $499

Хьюстон — от $599

Лос-Анджелес — от $599

Майами — от $569

Чикаго — от $499

Сан-Франциско — от $599

Атланта — от $559

Токио — от $599

Мадагаскар — от $799

Маврикий — от $899

Сейшелы — от $729

Кейптаун — от $799

Рейсы выполняются со стыковкой в аэропорту Стамбула. В случае бронирования билетов с вылетом из Одессы, Херсона, Харькова, Запорожья и Львова минимальная цена может отличаться в большую или меньшую сторону на $50.

Период бронирования билетов: с 17 января по 7 февраля 2018 года

Период путешествий: с 15 сентября по 15 декабря 2018 года. Время пребывания в городе, куда осуществляется перелет, не должно быть меньше 2 дней.

Сейчас Turkish Airlines также проводит акцию, в рамках которой цена перелета из городов Украины в Стамбул снижена до $119 в обе стороны с учетом сборов и перевозки багажа.