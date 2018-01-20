Польша намерена отстаивать в ООН соблюдение международного права по Украине

Польша в Организации Объединенных Наций намерена активнее отстаивать соблюдение международного права в отношении Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает «Польское радио».

Указано, что глава МИД соседней страны представил приоритеты Польши на заседании Совета безопасности ООН. По его словам, на форуме ООН Польша хочет показать, что является важным государством. В рамках работы Совбеза Варшава будет обращать внимание на необходимость соблюдения международного права.

«Для Польши международное право является основой международного порядка, и ситуация, что его нарушают — а это происходит также по соседству с Польшей, на востоке, в отношении Украины, — не служит уверению безопасности», — констатировал Чапутович. Он также подчеркнул, что Польша будет стремиться в большей степени, чем до сих пор, принять участие в попытке решения конфликта на востоке Украины.

Как известно, Польша является непостоянным членом СБ ООН в течение двух лет — от начала января 2018 года до конца 2019-го.



