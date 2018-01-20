В центре Киева избили туриста из Великобритании

В пятницу, 19 января, в центре Киева неизвестные избили гражданина Великобритании. Об этом сообщает Громадське радіо.

По информации издания, 23-летний Лиам Энтони Тонг приехал в украинскую столицу из Лутона на два дня, чтобы «открыть для себя новую страну».

19 января он должен был возвращаться домой, сдал съемную квартиру и с чемоданом вышел на улицу, чтобы прогуляться по городу перед отлетом. Напротив Михайловского собора на него напали неизвестные: начали бросаться в него снежками, толкнули ногой чемодан, а потом повалили и начали бить ногами.

Прохожие вызвали скорую и полицию.

«У него были трещины зубов, трещина в носу, к счастью, без смещения, было подозрение на трещину или перелом плечевой кости, но был просто защемлен нерв, был сильный ушиб плеча», — рассказали свидетели.

Они добавили, что это не был грабеж, потому что «человек выглядел, скажем так, достаточно трансгендерно — с розовыми волосами, пирсингом в носу».

В полиции сообщили, что зарегистрировали факт избиения гражданина иностранного государства.

По информации издания, парень уже добрался до Лондона.