Умер «лучший повар Франции»

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Французский шеф-повар Поль Бокюз, удостоенный звания «Лучший повар Франции», скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон в своем твиттере.

«Гастрономия в трауре. Господин Поль был самой Францией, простотой и щедростью, превосходством и искусством жизни. Папа гастрономии ушел от нас. Пусть шеф-повара, как в Лионе, так и во всем мире, и дальше приумножают плоды его страсти», — написал Коллон.

Выходец из потомственной семьи кулинаров Бокюз был награжден орденом Почетного легиона. В 1989 году французский ресторанный гид Gault Millau получил звание шеф-повара века.