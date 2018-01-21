Свитолина впервые вышла в 1/4 финала Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в дебютном матче на стадии четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла представительницу Чехии Денису Аллертову и впервые добралась до 1/4 финала турнира, передает РБК-Украина.
Поединок закончился со счетом 6:3, 6:0. На пути к данному матчу Свитолина обыграла сербку Ивану Йорович в первом раунде, чешку Катерину Синякову во втором и юную украинку Марту Костюк в третьем.
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина является одной из претенденток на лидерство в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Australian Open. Для этого украинцы нужно дойти минимум до полуфинала.
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