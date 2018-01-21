Украинцев среди погибших в Кабуле может быть больше, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил нападение на отель в Кабуле, в результате которого погиб украинец, и отметил, что граждан Украины среди погибших может быть больше. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

«Ужасная весть из Афганистана. Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. Искренние соболезнования родным и близким погибших. К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах», — сообщил П.Климкин.

Напомним, ранее в МИД сообщили о гибели одного украинца во время нападения на отель в Кабуле.

Как сообщалось, 20 января в столице Афганистана боевики напали на отель Intercontinental. Во время нападения погибли по меньшей мере пять гражданских, еще шестеро получили ранения. Из отеля были эвакуированы 153 человек, в том числе 41 иностранца.