После пожара Минкульт просит Кличко выкупить старинный дом возле ЦУМа

Министерство культуры выразило обеспокоенность пожаром, который произошел в историческом здании по ул. Богдана Хмельницкого, 12−14 в Киеве, и просит городские власти выкупить здание.

Об этом говорится в заявлении Минкульта, передает Страна.

«Министерство культуры обращается к киевскому городскому голове как руководителю местного органа охраны культурного наследия с призывом провести обследование всех памятников на территории Киева и принять надлежащие меры для их сохранения», — говорится в обращении.

Министерство ждет от властей , что к владельцам, которые допускают ненадлежащее содержание памятников культуры, применят меры.

«Надеемся, что уже завтра владельцы (пользователи) памятника по ул. Б. Хмельницкого, 12−14, получат свое предписание, а киевская власть обратится с иском в суд о выкупе достопримечательности», — заявили в Минкульте.

Напомним, что в сгоревшем сегодня здании ХIХ века в Киеве в феврале 2016 года произошло обрушение перекрытий, в результате которого погибли двое рабочих.