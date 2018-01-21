Войти
Данилюк констатировал «непростую» финансовую ситуацию в Украине
сигналы
Данилюк констатировал «непростую» финансовую ситуацию в Украине
Пенсии военных вырастут на 2 тысячи гривен
доходы
Пенсии военных вырастут на 2 тысячи гривен
Гройсман обещает прорыв в системе государственного надзора в 2018
перспективы
Гройсман обещает прорыв в системе государственного надзора в 2018

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

общество
RSS

В Великобритании после падения с лестницы умер знаменитый бас-гитарист

162
В Великобритании после падения с лестницы умер знаменитый бас-гитарист

В Великобритании скончался бас-гитарист рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд в возрасте 76 лет. Сообщение об этом было опубликовано на странице группы The Zombies в Twitter.

«С глубокой скорбью я узнал сегодня утром, что мой дорогой кузен и старый друг Джим Родфорд умер ... после падения с лестницы», — сообщил музыкант Род Ардженто на официальной странице группы The Zombies.

Ардженто добавил, что Родфорд был талантливым гитаристом, который посвятил музыке всю свою жизнь.

Родфорд скончался после падения с лестницы, однако представители музыканта говорят, что точная причина смерти еще устанавливается.

График гастрольного тура группы в этом году расписан на несколько месяцев вперед. Планировалось, что музыканты выступят в Нью-Йорке, Атланте, Чикаго и многих других городах США, а также в канадском Ниагара-Фолс.

Джим Родфорд увлекся музыкой в конце 1950-х годов. Он помог основать группу The Zombies в 1961 году, но сначала отверг предложение стать ее членом, хоть и помогал музыкантам на первых порах. К The Kinks он присоединился в конце 1970-х, оставаясь ее членом до самого распада в 1996 году. Наконец, после этого он вошел в состав The Zombies вместе со своим сыном Стивом.

скончался, Джим Родфорд, бас-гитарист
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 21 января 2018
Суббота, 20 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.861,68 0.0685 2.890,71 0.0677
100 евро 3.484,31 0.1762 3.545,54 0.1944
10 рублей 4,64 0.0027 5,12 0.001
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Долгая дорога к миру на Донбассе

Декабрьское социологическое исследование Фонда «Демократические инициативы» и Центра имени Разумкова по вопросам «войны и мира на Донбассе» дал уже привычную картину: украинское общество в целом - за мир через компромиссы, но ни один из предлагаемых компромиссов не находит общественной поддержки. Так что интересным является не столько сам результат, сколько динамика общественного мнения в этих вопросах.
Брайан Каплан
Брайан Каплан
профессор экономики Принстонского университета

Инфляция дипломов: почему высшее образование для всех — плохая идея

Вы можете спросить, как можно назвать бесполезным высшее образование в то время, когда оно приносит огромную финансовую выгоду. Надбавки к зарплатам для выпускников университетов выросли до 73% - то есть зарплата обладателя бакалавра в среднем на 73% выше, чем у того, кто просто закончил школу. В конце 1970-х этот показатель равнялся 50%. Ключевой вопрос, однако, заключается не в том, окупается ли университетское образование, а в том, зачем оно нужно. Простой популярный ответ гласит, что университет обучает студентов полезным рабочим навыкам. Но и тут кроются десятки интересных вопросов.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Эпидемии страшных болезней могут вспыхнуть в Украине в любой момент

Вспышка эпидемии кори - не единственная проблема, которая может сегодня возникнуть. Ведь параллельно ухудшается ситуация и с другими опасными болезнями. Заболеваемость коклюшем выросла на 30%, увеличивается количество случаев столбняка. На очереди - вспышка заболеваемости более страшными болезнями - дифтерией и полиомиелитом, которые приводят к инвалидности, а в отдельных случаях - и к смерти больных.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016