В Великобритании после падения с лестницы умер знаменитый бас-гитарист

В Великобритании скончался бас-гитарист рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд в возрасте 76 лет. Сообщение об этом было опубликовано на странице группы The Zombies в Twitter.

«С глубокой скорбью я узнал сегодня утром, что мой дорогой кузен и старый друг Джим Родфорд умер ... после падения с лестницы», — сообщил музыкант Род Ардженто на официальной странице группы The Zombies.

Ардженто добавил, что Родфорд был талантливым гитаристом, который посвятил музыке всю свою жизнь.

Родфорд скончался после падения с лестницы, однако представители музыканта говорят, что точная причина смерти еще устанавливается.

График гастрольного тура группы в этом году расписан на несколько месяцев вперед. Планировалось, что музыканты выступят в Нью-Йорке, Атланте, Чикаго и многих других городах США, а также в канадском Ниагара-Фолс.

Джим Родфорд увлекся музыкой в конце 1950-х годов. Он помог основать группу The Zombies в 1961 году, но сначала отверг предложение стать ее членом, хоть и помогал музыкантам на первых порах. К The Kinks он присоединился в конце 1970-х, оставаясь ее членом до самого распада в 1996 году. Наконец, после этого он вошел в состав The Zombies вместе со своим сыном Стивом.