На шахте в ОРДО произошел взрыв, есть погибшие

На территории оккупированной Донецкой области в городе Ждановка 20 января на ПАО «АП «Шахта Ждановская» произошел взрыв, в результате происшествия погибли 2 человека. Об этом сообщает «министерство чрезвычайных ситуаций» в ОРДО.

Сообщается, что в результате происшествия погибли 2 человека 1970 и 1980 годов рождения. Также отмечается, что в шахте находились 316 человек. Тела погибших горняков подняли на поверхность, остальные вышли самостоятельно. Согласно информации министерства, взорвалась метановоздушная смесь.