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Испания потребует ареста Пучдемона в случае его приезда в Данию

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Испания потребует ареста Пучдемона в случае его приезда в Данию

Испания будет требовать ареста отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, если он выедет из Бельгии в Данию для участия в дебатах в Копенгагенском университете. Об этом пишет Reuters.

Испанская прокуратура сообщила, что немедленно попросит судью, который ведет дело Пучдемона, восстановить ордер на арест и направит запрос на его задержание в Данию, если тот подтвердит свой приезд.

В Копенгагенском университете ранее сообщили, что Пучдемон примет участие в дебатах посвященных ситуации в Каталонии на факультете политологии на следующей неделе.

Адвокат Пучдемона считает вероятность ареста его клиента в Дании «достаточно высокой», однако заявил, что верил в то, что датские власти откажутся выполнять требование Испании.

Представитель госпрокурора Дании сообщил, что они будут следить за ситуацией, отказавшись раскрыть больше подробностей.

арест, Карлес Пучдемон
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