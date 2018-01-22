Испания потребует ареста Пучдемона в случае его приезда в Данию

Испания будет требовать ареста отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, если он выедет из Бельгии в Данию для участия в дебатах в Копенгагенском университете. Об этом пишет Reuters.
Испанская прокуратура сообщила, что немедленно попросит судью, который ведет дело Пучдемона, восстановить ордер на арест и направит запрос на его задержание в Данию, если тот подтвердит свой приезд.
В Копенгагенском университете ранее сообщили, что Пучдемон примет участие в дебатах посвященных ситуации в Каталонии на факультете политологии на следующей неделе.
Адвокат Пучдемона считает вероятность ареста его клиента в Дании «достаточно высокой», однако заявил, что верил в то, что датские власти откажутся выполнять требование Испании.
Представитель госпрокурора Дании сообщил, что они будут следить за ситуацией, отказавшись раскрыть больше подробностей.
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