Турецкая армия за сутки взяла под контроль 11 позиций курдов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции при поддержке Свободной армии Сирии за сутки военной операции в районе сирийского Африна установили контроль над 11 позициями курдов, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Турецкие военнослужащие при поддержке авиации и бронетехники заняли в районе Африна поселения Шанкал, Корне, Бали, Адах, Манли, сельскохозяйственные районы Кита, Кордо и Бибно, а также четыре возвышенности.

Бойцы Свободной сирийской армии, участвующие в военной операции против сирийских курдов на севере страны, выпустили видеообращение к местному населению.

«Вы наши друзья и наша семья. Мы здесь для того, чтобы положить конец преследованиям. Наш враг — Рабочая партия Курдистана (признанная в Анкаре террористической организацией — ИФ)», — говорится в обращении.

Операция Турции против сирийского ополчения в Африне на севере Сирии началась в субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресение она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.