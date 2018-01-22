Прилуки заливает нечистотами из-за прорыва канализации, жители остались без воды

В Прилуках Черниговской обл. уже несколько дней подряд из прорванного канализационного коллектора на улице вытекают нечистоты. Коммунальщики были вынуждены отключить воду в городе, передает «5 канал».
Из-за порыва канализации подтопило дома на улицах Шевченко и Гимназической.
Как сообщается на сайте горсовета Прилук, спасательные бригады нашли место порыва — оно оказалось на глубине 14 метров в канализационном коллекторе. К ликвидации аварии привлекли 12 единиц коммунальной спецтехники. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно.
«Вечером того же дня были начаты работы по ликвидации аварии на самоплинному канализационном коллекторе, поврежденный участок которого пролегает под Іоасафською площадью. Директор КП „Прилукитепловодоснабжение“ Андрей Гавриш рассказал, что к работе привлечено 12 единиц спецтехники и техники МЧС. Вокруг аварийного участка постоянно выкачивается вода, потому водоснабжения по городу пришлось временно прекратить», — говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что спасательные бригады работают круглосуточно, в работе им помогают все городские коммунальные предприятия, а также неравнодушные прилучане.
В соцсетях было опубликовано видео из дома Светланы Петренко, на огороде у которой из-за прорыва канализации образовался фонтан из нечистот.
Ранее местные жители в соцсетях писали о том, что город уже несколько дней без воды, а городская власть игнорирует призывы разрешить ситуацию.
По словам пользователей соцсетей, воду в Прилуках дают лишь в некоторых районах и на короткий промежуток времени — от получаса до трех часов. К тому же она чаще всего ржавая.
При этом секретарь Прилукского горсовета Анатолий Шамрай заявил, что водоснабжение в городе восстановят через 2-3 дня.
«Надо два-три дня, чтобы подать воду стабильно, когда мы смонтируем уже окончательно обводные линии. Но сам аварийный колодец могут ремонтировать от 10 дней и больше, но это не будет влиять на состояние подачи воды в городе», — заявил Шамрай.
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