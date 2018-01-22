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В Минэкономики не будут заставлять обзаводиться терминалами всех ФОПов

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В Минэкономики не будут заставлять обзаводиться терминалами всех ФОПов

Минэкономразвития обяжет продавцов и поставщиков услуг предоставлять клиентам возможность безналичного расчета, но не потребует обязательной установки платежных терминалов, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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«Постановление обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу безналично: либо с использованием электронных платежных средств и платежных устройств, или через электронные платежные сервисы», — сказано в сообщении.

В министерстве напоминают, что такая норма предусмотрена законом «О платежных системах и переводе средств в Украине».

«Это не обязывает всех предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы. Предприниматели могут организовать расчеты с помощью платежных сервисов, которые не требуют наличия физического платежного устройства», — заявили в МЭРТ.

«Например, оплату можно будет осуществлять через интернет-банкинг, платежные сервисы онлайн, с использованием mVisa, QR-кода, через перевод с карты на карту и тому подобное», — отмечают в Минэкономразвития.

В то же время, согласно сообщению, это постановление упрощает использование обычных платежных терминалов: предприниматели не будут обязаны их покупать, но получат возможность арендовать такие устройства, или даже получить их бесплатно на условиях банков-эквайеров.

«Кроме того, несколько предпринимателей могут использовать один терминал, ведь технологическая возможность осуществления зачислений на различные счета через одно устройство уже давно реализована производителями и банками», — отмечается в сообщении.

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Кроме того, введение обязанности осуществления безналичных расчетов не ограничивает предпринимателей в использовании наличных в пределах действующих правил.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабинете министров предлагают обязать установить платежные терминалы всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога.

Ранее в Государственной фискальной службе заявляли о необходимости отказа от упрощенной системы налогообложения и постепенном переводе малых предпринимателей на общую систему.

платежные карты, Минэкономики, предпринимательство, терминалы, безналичные платежи, ГФС, фискальная служба, МЭРТ
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