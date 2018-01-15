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МЭРТ хочет обязать «ФОПов» установить платежные терминалы

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МЭРТ хочет обязать «ФОПов» установить платежные терминалы

В Кабинете министров предлагают обязать установить платежные терминалы всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога.

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Соответствующий проект постановления Кабмина разработало Министерство экономического развития и торговли, передает Delo.ua.

Минэкономики предлагает обязать всех без исключения субъектов хозяйствования, которые продают товары (включая продажи дистанционным способом) или предоставляют услуги, обеспечить возможность безналичных расчетов с использованием терминалов.

Торговцы, которые работают на общей системе налогообложения, должны будут установить платежные терминалы до 1 июля 2018 года.

Плательщики единого налога второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв. м, которые работают в городах, должны обеспечить возможность безналичного расчета до 1 января 2019 года.

Для «единщиков» второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв.м. и для работающих в селах торговцев норма станет обязательной с 1 июля 2019 года.

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Упрощенцы первой группы должны обзавестись платежными терминалами до 1 января 2020 года.

При этом контролировать установку платежных терминалов будет Государственная фискальная служба.

В Министерстве экономики подсчитали, что введение таких требований повлияет приблизительно на 183 тысячи малых и микропредпринимателей.

Согласно оценкам ведомства, на установку платежного терминала и его обслуживание один субъект в течение первого года потратит свыше 6 тысяч грн.

Расходы всех субъектов, которые попадут под регулирование, в течение первого года составят свыше 1,21 млрд грн.

Напомним, начиная с мая 2017 года все магазины (зарегистрированные по упрощенной системе налогообложения и интернет-магазины), должны продавать бытовые товары и электронику через кассовый аппарат.

В перечень продукции, которую нужно продавать исключительно через РРО, попали свыше 300 товаров: холодильники, плиты, насосы, котлы, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, бойлеры, принтеры, сканеры, ноутбуки, телефоны, колонки и даже электронные книги с внешними жесткими дисками.

Фискальная служба с начала года по декабрь 2017 года провела 343 проверки продавцов техники и электроники. Но сумма санкций, примененная ко всем субъектам за невыдачу фискальных чеков, незначительна — лишь 189,2 тыс. грн.

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Ранее в Государственной фискальной службе заявляли о необходимости отказа от упрощенной системы налогообложения и постепенном переводе малых предпринимателей на общую систему.

платежные карты, Минэкономики, предпринимательство, терминалы, Кабмин, кассовые аппараты, МЭРТ, ФОП
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