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Азербайджанское предприятие «АзВирт» планирует строить дороги и объекты инфраструктуры в Украине

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Азербайджанское предприятие «АзВирт» планирует строить дороги и объекты инфраструктуры в Украине

Украинские дороги не только являются позором нашего государства - они являются тормозом экономического развития, нашей интеграции в цивилизованный мир, они дают огромные убытки казне транзитного государства. Правительство Владимира Гройсмана, похоже, всерьез взялось за ремонт и строительство дорог. Средств катастрофически не хватает. Украина вынуждена львиную долю своих поступлений в бюджет направлять на обеспечение и развитие армии. Кроме того, мы имеем дело с закостенелой системой обслуживания дорог, выгодную казнокрадам на всех уровнях: от столицы до райцентров. Наши облавтодоры десятилетиями разрабатывали схемы хищения средств, выделенных на дорожное строительство. Ее надо ломать. И делать это должны Правительство и премьер-министр, который понял: если он построит дороги, его известность и репутация расти.

Наверное, он это знает. Поэтому нам следует ожидать реальных шагов по строительству и ремонту украинских дорог.

Надо немедленно искать зарубежные компании, которые имеют опыт и потенциал, необходимые технологии, технические средства для строительства в Украине дорог европейского уровня. Конечно, среди тех, кто предлагается на этот рынок, надо выбрать людей ответственных, опытных, профессиональных, за которыми уже стоят реальные дела. Важен и вопрос финансов и возможного кредитования под выгодные проценты. И такие компании есть.

Азербайджанское предприятие «АзВирт» (ООО «AzVirt») заинтересовано строить дороги и объекты инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Краеугольным камнем нашей деятельности является качество выполняемых работ и очень жесткая система контроля. Особое внимание уделяем подготовке квалифицированных кадров. Наши сотрудники для повышения своего профессионализма проходят систематические тренинги за рубежом», - заявил зарубежным журналистам генеральный директор ООО« AzVirt » Камиль Алиев.

Как напомнил господин Алиев, среди реализованных компанией крупных проектов в Азербайджане «хотелось бы отметить строительство стратегически важных магистральных дорог в таких городах как Баку, Гянджа, Ленкорань, Закатала и Габала».

«В 1999 году нами была построена эстакада к новому аэровокзала Баку, проведен комплекс работ в аэропорту. Мы имеем богатый опыт основательного ремонта улиц и проспектов столицы. В 2002- 2003 гг. провели внутренние дороги в Сангачальском терминале. В рамках проекта «Великого Шелкового пути» в 2006г. закончили реконструкцию дороги Шамкир - Газах. В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева построены взлетно-посадочные полосы, перроны и другие аэродромные площадки», - рассказал руководитель компании.

К тому же, как известно, кроме звания ведущей компаний в строительном секторе Азербайджана, «АзВирт» зарекомендовал себя и за пределами этой кавказской страны. В частности, с 2012 г. дорожное предприятие активно начало расширять географию своей деятельности на международном уровне, строя дороги в ряде стран Центральной и Восточной Европы. И сегодня «АзВирт» открыл свои филиалы уже в пяти странах, успешно реализуя там проекты по обновлению дорог и инфраструктуры.

Таким образом, как отмечают в «AzVirt», успешный опыт предприятия в Азербайджане и в странах ЕС будет выгодным для Украины и украинских водителей, ведь компания знает, как существенно повысить качество дорог и объектов инфраструктуры до европейского уровня.

Конечно, украинской стороне нужно быть взвешенной и придирчивым ко всем претендентам на тендеры по строительству дорог у нас. Но здесь главное изобрести надежных партнеров и лучше тех, которые, как и мы, строили свою дорожную инфраструктуру с нуля и достигли мирового уровня благодаря новым подходам к технологиям, материалам, контролю. Компания, которую мы упомянули, уже адаптирована к нашим реалиям и имеет за своими плечами хороший послужной список. Например, в Сербии «AzVirt» построил дороги с прекрасным полотном с дренажно-ливневыми системами. Компания «АзВирт», которая построила трассу для Формулы-1, по которой можно разгонять болиды до 350-ти километров в час - стоит внимания.

Справка:

Компания «АзВирт» была основана в 1995г.

Филиалы компании: Румыния, Сербия, Казахстан, Латвия, Черногория, Турция, Грузия и Украина.

ООО «AzVirt»  обладает широким парком новейшей немецкой техники и оборудования для покрытия асфальтового полотна, а также техники для земляных работ производства Японии.

На балансе ООО действуют лаборатории, обеспечены современным оборудованием (производство ФРГ, Австрии, Италии и др.). Данная лаборатория используется не только с целью проверки качества асфальта, но и постоянно проводятся научные исследования и лабораторные исследования для разработки новых материалов, которые предварительно тестируются при непосредственной прокладке дорог.

Имеет сертификаты İSO 14001: 2004; OHSAS 18001: 2007; İSO 9001: 2008

Среднегодовой оборот компании за последние 7 лет составил $ 400 млн.

В 2015-2016 гг. «АзВирт» начала строительство трека для «Формулы-1 Гран-При Европы», которая была проведена впервые в Азербайджане. Был создан 20-ти поворотный трек длиной 6,1 км. ООО «АзВирт» разработало дорогу с самыми современными возможностями, обеспечивает 100% -ную безопасность пилотов, развивающих скорость на своих болидах до 340 км / ч.

дороги, AzVirt
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Комментарии (1)
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Могучий- Ка 1 час 11 минут назад

Свиньи усраинские будут строить, а азеры будут иметь их жон .

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