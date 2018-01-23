В Украине из-за непогоды без света остаются более ста населенных пунктов

В Украине по состоянию на утро 23 января без света остаются более ста населенных пунктов в 4 областях. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

«Остаются обесточенными 109 населенных пунктов в 4 областях (Одесская — 68, Черкасская — 24, Херсонская — 10, Запорожская — 7). К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в г. Вилково Одесской обл. продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

«Для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы города привлечены 2 передвижные электростанции ГосЧС. Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением — частично. В Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города», — добавили в ГосЧС.

Накануне сообщалось, что без электроснабжения оставались 146 населенных пунктов в двух областях Украины.

Напомним, что 23 января, на востоке и в некоторых областях центральной и южной части страны ожидается снег, местами сильный. Температура опустится до −7 градусов.