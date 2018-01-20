Власть на местах должна быть готова к непогоде, - Зубко

Местные органы власти должны сделать сейчас определенные выводы из ситуации, которая сложилась в некоторых областях в течение недели, и тщательно подготовиться к следующему снегопаду. Об этом вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко сказал на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) относительно осложнения погодных условий, сообщает Укринформ.

«Должны быть те области, о которых мы говорим, готовыми к подвозу воды... Весь вопрос в том, что именно в энергетике этот вопрос страдает прежде всего. Во-вторых, слабая коммуникация с людьми. Население надо постоянно информировать о происходящем, какой будет дальнейшая ситуация с погодой, по преодолению последствий, с работой энергетики», — сказал Зубко.

По его словам, особое внимание следует уделить работе с местными органами власти в вопросах обучения, речь идет о работе детских садов, школ и других учебных заведений. «Нам не надо отправить детей и потом говорить о том, что мы обеспечим 45% обучения в области», — сказал чиновник.

Зубко отметил, что ситуация в Черкассах во время недавнего ненастья была не лучшей. «Откровенно скажу, я хотел бы немного другой работы облгосадминистрации, потому что практически сутки был город без воды», — сказал он. По его словам, работы велись, все восстанавливали, а были новые порывы, и надо было бы продумать все эти вещи и привлечь достаточное количество людей, которые бы могли работать по восстановлению.

Что касается трассы Киев-Одесса, то здесь вице-премьер-министр отметил, что только поездка на место представителя Нацполиции Александра Фацевича, а в дальнейшем и руководителя Укравтодора Славомира Новака позволили урегулировать ситуацию. «А мы несколько раз призывали посмотреть, какую технику мы можем привлечь к расчистке», — заметил Зубко.

Украину ждет еще одна волна осложнения погодных условий. По информации Гидрометцентра, в течение 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях: сильные осадки, мокрый снег, гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы, образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

В заседании участвуют главаь ГСЧС Николай Чечеткин, а также представители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, председатели региональных штабов по ТЭБ и ЧС. Они анализируют ситуацию и делают выводы из ситуации, сложившейся сейчас в нескольких регионах в связи с ухудшением погодных условий и обсуждают дальнейшие шаги для улучшения ситуации.