НАПК вынесло предписание Сытнику из-за Углавы

Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписания директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и министру экологии и природных ресурсов Остапу Семераку.
Соответствующее решение было принято на заседании НАПК, сообщает пресс-служба ведомства.
Предписание директору НАБУ внесено относительно его заместителя Гизо Углавы по результатам проверки деклараций последнего за 2015 и 2016 годы.
НАПК установило, что в декларации 2015 года Углава не отразил объект недвижимости, который на конец отчетного периода принадлежал члену его семьи на праве собственности, а в декларации за 2016 год отметил информацию, не соответствующую действительности в части размера дохода, который начислен ему в виде заработной платы.
Также в агентстве отмечают, что Углава ненадлежащим отразил в декларациях информацию о стоимости недвижимого имущества на дату приобретения в собственность в гривне, неверно указал дату приобретения в собственность членом его семьи автомобиля, а также сумму денежных активов такого члена семьи, размещенных на счету в банке.
«В соответствии с абзацем вторым части четвертой статьи 45 Закона, в случае выявления в декларации недостоверных сведений субъект декларирования обязан подать соответствующую декларацию достоверные сведения», — напоминают в НАПК.
В свою очередь министру экологии и природных ресурсов внесено предписание относительно Дмитрия Воловика в связи с нарушением последним требований закона по предотвращению конфликта интересов.
Так, НАПК установило, что директор Приазовского национального природного парка, являясь должностным лицом государственной охраны природно-заповедного фонда, не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней с момента назначения на соответствующую должность.
«С целью устранения нарушений закона и предотвращения совершения их в дальнейшем Национальное агентство по предупреждению коррупции требует от руководителей органов, в которых работают указанные должностные лица, принять предусмотренные законодательством меры», — подчеркивают в НАПК.
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