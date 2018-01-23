Объемы строительства выросли на 20%, - Госстат

В 2017 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2016 годом на 20,9% — до 101,1 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.
В частности, объемы работ по строительству зданий за год выросли на 16,1% — до 50,444 млрд грн, в том числе по строительству жилых зданий — на 11,7%, до 22,773 млрд грн, по строительству нежилых зданий — на 20,2%, до 27,670 млрд грн.
Работы по строительству инженерных сооружений увеличились на 26,3% — до 50,630 млрд грн.
В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в 2017 году составили 73,2% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту — 17,1% и 9,7% соответственно.
Строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 30,1% — до 24,825 млрд грн, выполнив 24,6% от общего объема работ в стране.
Указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.867,23 0.0275
|2.893,42 0.0175
|100 евро
|3.495,62 0.0781
|3.551,35 0.062
|10 рублей
|4,67 0.0015
|5,15 0.0013
|Курс, UAH
|Золото
|384.799,00-510,00
|Серебро
|4.919,003,84
|Платина
|291.935,002.621,00
|Палладий
|321.099,001.787,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016