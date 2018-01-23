Объемы строительства выросли на 20%, - Госстат

В 2017 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2016 годом на 20,9% — до 101,1 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

В частности, объемы работ по строительству зданий за год выросли на 16,1% — до 50,444 млрд грн, в том числе по строительству жилых зданий — на 11,7%, до 22,773 млрд грн, по строительству нежилых зданий — на 20,2%, до 27,670 млрд грн.

Работы по строительству инженерных сооружений увеличились на 26,3% — до 50,630 млрд грн.

В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в 2017 году составили 73,2% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту — 17,1% и 9,7% соответственно.

Строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 30,1% — до 24,825 млрд грн, выполнив 24,6% от общего объема работ в стране.

Указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.