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Двойной теракт в Ливии: в результате взрыва автомобилей погибли 33 человека

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Двойной теракт в Ливии: в результате взрыва автомобилей погибли 33 человека

В Ливии в городе Бенгази в результате взрыва двух автомобилей погибли 33 человека, десятки получили ранения. Об этом сообщает Reuters, передает РБК-Украина.

Как отмечает агентство, первый взрыв прогремел у мечети в центральном районе Эс-Сальмани, когда верующие выходили из здания после вечерней молитвы. Второй, более мощный взрыв прозвучал примерно через 10-15 минут на противоположной стороне улицы, после того, как сотрудники служб безопасности и здравоохранения прибыли на место происшествия. По информации издания, второй взрыв повредил машину скорой помощи и привел к еще большему числу жертв.

Отмечается, что среди пострадавших — сотрудники полиции, убит глава следственно-розыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии Ахмед Али аль-Фитруи. Медики опасаются, что число погибших может возрасти, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. В настоящее время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Ливия, теракты, погибшие
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