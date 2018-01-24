Двойной теракт в Ливии: в результате взрыва автомобилей погибли 33 человека

В Ливии в городе Бенгази в результате взрыва двух автомобилей погибли 33 человека, десятки получили ранения. Об этом сообщает Reuters, передает РБК-Украина.
Как отмечает агентство, первый взрыв прогремел у мечети в центральном районе Эс-Сальмани, когда верующие выходили из здания после вечерней молитвы. Второй, более мощный взрыв прозвучал примерно через 10-15 минут на противоположной стороне улицы, после того, как сотрудники служб безопасности и здравоохранения прибыли на место происшествия. По информации издания, второй взрыв повредил машину скорой помощи и привел к еще большему числу жертв.
Отмечается, что среди пострадавших — сотрудники полиции, убит глава следственно-розыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии Ахмед Али аль-Фитруи. Медики опасаются, что число погибших может возрасти, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. В настоящее время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
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