ПАО «ПриватБанк» может перейти на розничный сегмент с ограниченным присутствием в малых и средних предприятиях, сообщил глава набсовета «ПриватБанка» Энгин Акчакоча, пишет FinClub.

«Как вы заметили, предложенные варианты предусматривают, что банк будет воздерживаться от рынков, где оказался недостаточно квалифицированным и в прошлом уже допускал ошибки, как в корпоративном сегменте. Наши советники дали „за“ и „против“ каждого из вариантов. Мы решили, что предложим ориентацию на розничный сегмент с очень ограниченным присутствием в малых и средних предприятиях и только с избирательным присутствием в корпоративных банковских услугах», — рассказал Акчакоча.

Также, отвечая на вопрос: «Каким вы видите „ПриватБанк“ через четыре года», ответил, что сеть и штат будут меньше, чем сегодня, при этом клиентов будет больше, доходность станет намного выше.

Кроме того, глава набсовета подчеркнул, что стратегия разрабатывалась совместно — McKinsey и ПриватБанком.

«Первый вариант — это развить банк к полномасштабному универсальному банку. Это один конец спектра, а противоположный — это сохранить банк в качестве лишь платежного агента. Между этими двумя крайними вариантами есть разные предложения, которые отличаются настолько, насколько банк хочет присутствовать в сегменте малых и средних предприятий (МСП), в корпоративном и розничном сегментах. Каждая стратегия предусматривает различные приоритеты», — отметил Акчакоча.

Напомним, также он рассказал, что ПАО «ПриватБанк» приватизируют в 2021 году.