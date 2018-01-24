Apple может остановить производство iPhone X

Компания Apple планирует прекратить производство iPhone X. Аналитики заявили, что продажи новой модели смартфона не оправдали ожиданий компании, а именно — наблюдается низкий спрос на рынке Китая. Об этом сообщает DailyМail.

При этом техногигант выпустит следующую модель iPhone X — iPhone X Plus, несмотря на остановку производства десятого смартфона.

В КНР iPhone X невзлюбили из-за небольшого экрана и черной полоски в верхней части экрана. Из-за нее приложения при запуске на iPhone X выглядят отвратительно, а большинство из них до сих пор так и не получили должную адаптацию.

Изначально на первое полугодие 2018 года были запланированы поставки в размере 50 млн iPhone X. Но смартфон покупают не так хорошо, как того хочет Apple. За этот период компания успеет отгрузить лишь 31 млн смартфонов. Суммарно же Apple успеет продать лишь 62 млн устройств вместо запланированных 80 млн. Стоит отметить, что общий объем продаж смартфонов Apple за первую половину этого года покажет рост в 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В результате Apple планирует отказаться от производства iPhone X и сконцентрироваться на выпуске новых айфонов. К тому же их в этом году будет сразу три: один с бюджетной IPS матрицей и два OLED-флагмана.

Аналитики подчеркивают, что iPhone X может стать второй отмененной моделью Apple после закрытия производства iPhone 5C в 2014 году. Если это действительно произойдет, iPhone X войдет в историю Apple как смартфон с минимальной продолжительностью жизни.

К примеру, продажи iPhone 5 начались 21 сентября 2012 года, а сняли смартфон с продаж уже менее чем через год — 10 сентября 2013. Итого смартфон официально «просуществовал» 354 дня.

Старт продаж оригинального iPhone пришелся на 29 июня 2007 года. Официальные продажи оригинального iPhone были прекращены 13 июня 2008 года. «Жизненный цикл» смартфона составил 349 дней.

Напомним, по данным статистической компании Kantar Worldpanel, новинка Apple после выхода на рынок лучше всего продавалась в Китае, Японии и Великобритании.

По данным аналитиков, в целом доля iOS (операционной системы для iPhone) на пяти крупных европейских рынках снизилась на 0,6 процентных пункта до 23,9%, а в Штатах — на 3,8 процентных пункта до 39,8%. При этом в Китае доля iOS-устройств практически достигла 25%, увеличившись на 4,6 п.п.

Что касается непосредственно iPhoneX, то эта модель стала самой продаваемой в Великобритании в ноябре прошлого года, сейчас доля Apple в этой стране наибольшая за последние три года и достигает 49,4%.

iPhoneX стал также и самой продаваемой моделью в Японии. Доля его продаж достигла 18,2%, чуть хуже продавалась еще одна новинка Apple — iPhone 8 (17,2%).