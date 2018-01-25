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Макрон предложил разработать 10-летнюю стратегию преодоления фрагментации мира

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Макрон предложил разработать 10-летнюю стратегию преодоления фрагментации мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил международному сообществу разработать десятилетнюю стратегию, направленную на усиление позиций Европейского Союза на международной сцене. Об этом он сказал в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где шла речь о кризисе глобализации, передает DW.

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«Если мы хотим избежать фрагментации мира, нам нужна сильная Европа. Это крайне важно», — сказал он.

При этом глава Елисейского дворца выступил за то, чтобы глобализация была организована более справедливым образом. Именно этот путь должен показать простым людям, что будущее за глобализацией, а не за идеями националистов и экстремистов.

Среди тем, которые следует особенно развивать, он назвал миграционную политику, энергетику, оборону и инвестиции. При этом французский президент поддержал концепцию «Европы различных скоростей»: если какие-то из партнеров захотят продвигаться вперед, им не следует в этом мешать.

Ранее сообщалось, что на 48-е заседание Всемирного экономического форума в Давосе приедут более 70 глав государств и правительств, среди них — президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп.

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Участники посетят свыше 400 сессий, которые посвящены наиболее актуальным проблемам современности. В программе заявлено несколько сотен вопросов — от экономических до гендерного неравенства. Также одна из сессий будет посвящена сексуальным домогательствам. Ожидается, что канцлер Германии расскажет о будущем Европы, а президент Франции предложит свое видение «мира завтрашнего дня».

ЕС, Франция, Давос, реформы, Эммануэль Макрон
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