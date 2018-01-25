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Закон о реинтеграции Донбасса ухудшит ситуацию с правами человека, — Лутковская

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Закон о реинтеграции Донбасса ухудшит ситуацию с правами человека, — Лутковская

Закон о реинтеграции Донбасса в определенной степени ухудшит ситуацию с правами человека в прифронтовой зоне, заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в эфире «5 канала».

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По словам омбудсмена, в тексте закона есть несколько «достаточно жестких статей», которые ухудшают ситуацию с правами человека в прифронтовой зоне.

«В той части, где представители правоохранительных органов и представители Вооруженных сил имеют право без решения суда заходить в любое помещение, включая помещения частных лиц, имеют право изымать что угодно, если они считают, что это является орудием преступления, забирать при необходимости автомобильную технику», — отметила Лутковская.

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Напомним, ранее заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что украинские паспорта начнут изготавливать возле линии разграничения на Донбассе.

права человека, Валерия Лутковская, Донбасс, кризис на юго-востоке, АТО, горячие точки, реинтеграция
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