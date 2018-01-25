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Кабмин увеличил оклад руководителям госорганов до 18 тысяч гривен

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Кабмин увеличил оклад руководителям госорганов до 18 тысяч гривен

Кабинет Министров увеличил должностной оклад руководителям государственных органов на 5 тыс. до 18 тыс. гривен с 1 января 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Об этом сообщают Українські Новини.

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Кабмин установил, что должностной оклад руководителя госоргана, юрисдикция которого распространяется на всю страну, составляет 18 000 гривен, первых заместителя руководителя госоргана — 15 800 гривен, заместителя руководителя госоргана — 14 500 гривен.

Оклад генерального директора директората, директора департамента установлен на уровне 12 000 гривен для всей страны, 10 400 гривен — для области и 7 700 гривен — для района.

Оклад специалиста госоргана установлен на уровне 5 500 гривен для всей страны; 3 600 гривен — для области и 2 643 гривен — для района.

Должностные оклады государственных служащих аппарата Верховной Рады, администрации Президента, аппарата Совета национальной безопасности и обороны, секретариата Кабмина, предусмотренные вышеуказанной схемой, повышаются на 25%.

Должностные оклады государственных служащих министерств, предусмотренные вышеуказанной схемой, повышаются на 20%.

Данные должностные оклады применяются с 1 января.

Кабмин, госорганы, зарплата
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Комментарии (1)
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Гость
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Александр Шевченко 5 часов 26 минут назад

Страна тонет в долгах, экономика стремиться к коллапсу, миграция опустошает страну, затраты на админуправление зашкаливают и никто их не контролирует! И за все это -повышение зарплат!

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