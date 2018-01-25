Кабмин увеличил оклад руководителям госорганов до 18 тысяч гривен

Кабинет Министров увеличил должностной оклад руководителям государственных органов на 5 тыс. до 18 тыс. гривен с 1 января 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Об этом сообщают Українські Новини.

Кабмин установил, что должностной оклад руководителя госоргана, юрисдикция которого распространяется на всю страну, составляет 18 000 гривен, первых заместителя руководителя госоргана — 15 800 гривен, заместителя руководителя госоргана — 14 500 гривен.

Оклад генерального директора директората, директора департамента установлен на уровне 12 000 гривен для всей страны, 10 400 гривен — для области и 7 700 гривен — для района.

Оклад специалиста госоргана установлен на уровне 5 500 гривен для всей страны; 3 600 гривен — для области и 2 643 гривен — для района.

Должностные оклады государственных служащих аппарата Верховной Рады, администрации Президента, аппарата Совета национальной безопасности и обороны, секретариата Кабмина, предусмотренные вышеуказанной схемой, повышаются на 25%.

Должностные оклады государственных служащих министерств, предусмотренные вышеуказанной схемой, повышаются на 20%.

Данные должностные оклады применяются с 1 января.