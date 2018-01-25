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В 2017 году украинский рынок смартфонов вырос на 20%

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В 2017 году украинский рынок смартфонов вырос на 20%

Объем рынка смартфонов в Украине в прошедшем году достиг 4,6 млн устройств, что на 20% больше, чем годом ранее. Такие данные в интервью Delo.UA озвучил глава Huawei Consumer BG в Украине Кевин Чжоу.

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На текущий год в компании прогнозируют такие же темпы роста, соответственно, в 2018 году рынок может достигнуть 5,5 млн смартфонов. Примечательно, что глобальный рынок смартфонов в последнее время демонстрирует замедление темпов роста (порядка 3%), а в некоторых странах (например, в Китае) наблюдается даже падение продаж.

Крупнейшими игроками на рынке Украины, как и в мире в целом, являются корейская Samsung, американская Apple и китайская Huawei. Причем первые две компании в высоком ценовом сегменте (от 15 тыс. грн и выше) контролируют 90% рынка.

Как отметили в Huawei, большинство смартфонов в Украине продается в ценовом диапазоне от $150 до 300. При этом 60% смартфонов в сегменте дороже 10 тыс. грн, покупаются в кредит.

смартфоны, Кевин Чжоу
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