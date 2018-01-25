Прокуратура подала апелляцию на приговор Шуфрича-младшего

Прокуратура Киева подала апелляционную жалобу на приговор сыну народного депутата Украины Нестора Шуфрича, который признан виновным в совершении ДТП в Киеве, в результате которого пострадал пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Апелляционную жалобу на приговор Шуфрича подали 18 января», — сказали в пресс-службе.

Ранее в столичной прокуратуре сообщали УНН о том, что считают наказание виновнику ДТП слишком мягким, поэтому в апелляционной инстанции просить назначить для обвиняемого наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года с лишением права управления транспортными средствами сроком до 3 лет.

Напомним, 28 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева объявил приговор Шуфрича-младшего. В частности, суд признал его виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отсрочкой от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.