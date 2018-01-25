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Экс-гендиректор «Укрспирта» готовил покушение на Авакова — ГПУ

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Экс-гендиректор «Укрспирта» готовил покушение на Авакова — ГПУ

В Генеральной прокуратуре заявили, что участники преступной организации вместе с бывшим генеральным директором государственного предприятия «Укрспирт» Михаилом Лабутиным готовили покушения на жизнь, в частности на главу МВД Арсена Авакова, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

«Установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министра внутренних дел Украины Авакова А.Б.», — написала пресс-секретарь.

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Кроме того, задержанных обвиняют в умышленном убийстве 30.05.2017 советника директора ГП «Укрспирт»; покушения на умышленное убийство 29.03.2017 заместителя руководителя ГП «Укрспирт»; покушения на умышленное убийство 01.05.2017 президента одной из спортивных федераций, с использованием противопехотной мины; покушения на умышленное убийство 23.06.2017 частного предпринимателя, с использованием самодельного взрывного устройства.

Сарган рассказала, что благодаря совместным усилиям представителей Главной военной прокуратуры, следователей Главного следственного управления ЧП, департамента контрразведки СБУ, департамента уголовного розыска ЧП и департамента внутренней безопасности ЧП разоблачена всю иерархическая структура и участники преступной организации, а их деятельность приостановлена.

По ее словам, 19 декабря 2017 года были одновременно проведены 60 обысков в различных регионах Украины и задержаны шесть активных участников преступной организации.

«Руководитель преступной организации, которым является бывший директор ГП „Укрспирт“, задержан на территории Румынии, куда направлен запрос о его экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности.  В удовлетворении апелляции задержанного на применение меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения экстрадиционной процедуры судом г. Сучава (Румыния), отказано», — отметила Сарган.

Суд избрал меру пресечения для всех задержанных в виде содержания под стражей без определения размера залога. «В уголовном производстве продолжается проведение комплексна необходимых следственных, розыскных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех участников указанной преступной организации и привлечения их к уголовной ответственности», — говорится в сообщении Сарган.

Арсен Аваков, Михаил Лабутин, Лариса Сарган, покушение
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