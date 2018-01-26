Порошенко планирует обсудить с лидерами США предоставление оружия Украине

Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить в Давосе с лидерами США поставки оборонительного оружия Украине. Об этом Порошенко заявил в интервью Bloomberg, пишет Украинская правда.
«Надеюсь, что завтра состоится эта встреча. Безусловно, состоится встреча с Рексом Тиллерсоном, и мы обсудим различные вопросы сотрудничества со Штатами в области экономики, безопасности (в частности, относительно поставок оборонительного оружия), поддержки украинских реформ и, в частности, миротворцев, которых должна ввести Совет безопасности ООН в восточные регионы моей страны, чтобы остановить убийства украинцев, которые осуществляются россиянами», — сказал президент.
Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине «усиленные оборонительные возможности».
Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет к ним.
1
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.840,60 -0.1039
|2.871,28 -0.0841
|100 евро
|3.517,55 -0.0024
|3.583,14 0.0221
|10 рублей
|4,68 -0.0002
|5,17 0.0005
|Курс, UAH
|Золото
|390.750,005.866,00
|Серебро
|4.961,9660,71
|Платина
|288.076,00-5.479,00
|Палладий
|313.767,00-1.437,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016