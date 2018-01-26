Порошенко планирует обсудить с лидерами США предоставление оружия Украине

Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить в Давосе с лидерами США поставки оборонительного оружия Украине. Об этом Порошенко заявил в интервью Bloomberg, пишет Украинская правда.

«Надеюсь, что завтра состоится эта встреча. Безусловно, состоится встреча с Рексом Тиллерсоном, и мы обсудим различные вопросы сотрудничества со Штатами в области экономики, безопасности (в частности, относительно поставок оборонительного оружия), поддержки украинских реформ и, в частности, миротворцев, которых должна ввести Совет безопасности ООН в восточные регионы моей страны, чтобы остановить убийства украинцев, которые осуществляются россиянами», — сказал президент.

Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине «усиленные оборонительные возможности».

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет к ним.

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