Производителя бронежилетов обязали вернуть Минобороны более 30 млн гривен

Суд апелляционной инстанции признал частично недействительными договоры Минобороны с ООО «Научно-производственное предприятие «ТЕМП-3000» о поставке специальных средств индивидуальной защиты и постановил взыскать с него почти 30,7 млн грн. Об этом сообщил отдел ГПУ по связям с общественностью и СМИ.
Судебное решение вступило в силу со дня его принятия.
«Благодаря принципиальной позиции Главной военной прокуратуры Киевским апелляционным хозяйственным судом 22.01.2018 незаконное судебное решение отменено, принято новое решение, которым иск удовлетворен и взыскано с ООО «НПП „ТЕМП-3000“ в пользу оборонного ведомства суммы, уплаченные как НДС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае-октябре 2014 года был заключен ряд договоров на поставку бронежилетов и касок для нужд украинского войска с ООО «НПП «ТЕМП-3000», которое, несмотря на дополнения в Налоговый кодекс Украины об освобождении на период проведения АТО операций по поставке таких спецсредств индивидуальной защиты для нужд ВСУ от НДС по ставке 20%, необоснованно определяло цену с учетом сумм НДС Поэтому Минобороны уплатило на счет поставщика лишние почти 30,7 млн грн.
Ранее решением Хозяйственного суда Киева от 25.10.2017 в удовлетворении исковых требований Министерству обороны было незаконно отказано.
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