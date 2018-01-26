ООН призывает доноров выделить более 300 млн долларов на гумпомощь для Ливии

Организация Объединенных Наций призывает страны-доноры выделить 313 млн долларов на гуманитарные операции в Ливии в 2018 году, передает Центр новостей ООН.

Сообщается, что сегодня кампанию по сбору средств для Ливии запустила координатор гуманитарной помощи ООН в этой стране Мария Рибейро. По ее словам, в поддержке нуждаются 940 тыс. ливийцев, а запрошенная сумма рассчитана на 71 проект, который будут осуществлять 22 организации, включая ливийские и международные НПО и учреждения ООН. Речь идет о помощи вынужденным переселенцам, людям, которые возвращаются в свои дома, а также другим представителям наиболее уязвимых слоев населения Ливии.

«Люди сталкиваются с реальными трудностями, и мы должны понимать, что за наше бездействие придется расплачиваться человеческими жертвами», — заявила Рибейро.

План гуманитарного реагирования для Ливии предусматривает оказание чрезвычайной помощи, долгосрочной поддержки наиболее уязвимых слоев населения, а также содействие в области образования и здравоохранения.