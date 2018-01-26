«Венецианская комиссия» не согласна с ключевой претензией Венгрии к закону об образовании

Венецианская комиссия не согласна с требованием Венгрии оставить в Украине возможность обучения исключительно на венгерском языке. Об этом сказал секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт в интервью Европейской правде.
«Нет, мы не разделяем эту позицию. Мы считаем, что государство может перейти от чисто венгроязычной системы к смешанной, при которой часть часов будет преподавание на венгерском, часть — на украинском. Более того, это даже лучше для самих учащихся, если они будут получать обучение на двух языках», — сказал Маркерт.
Однако он отметил, что критика венгров обоснована, пока нет гарантий для языков меньшинств. Необходимо, чтобы подзаконные акты установили эти гарантии — например, сколько часов должно быть обучение на языках меньшинств.
«Вместе с тем государственный язык также должен преподаваться в достаточном объеме, в частности, чтобы человек имел возможность интегрироваться, был конкурентным на рынке труда — а для этого нужно хорошо говорить на украинском, а не только на венгерском. Но само по себе двуязычное обучение — это преимущество», — сказал он.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.840,60 -0.1039
|2.871,28 -0.0841
|100 евро
|3.517,55 -0.0024
|3.583,14 0.0221
|10 рублей
|4,68 -0.0002
|5,17 0.0005
|Курс, UAH
|Золото
|390.750,005.866,00
|Серебро
|4.961,9660,71
|Платина
|288.076,00-5.479,00
|Палладий
|313.767,00-1.437,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016