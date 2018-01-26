Крушение вертолета в Кременчуге: в полиции назвали возможные причины

В полиции заявили, что наличие большого количества керосина авиационного и конструктивные элементы могли стать причиной крушения вертолета в Кременчуге. Об этом сообщает ТСН.

«Два фактора способствовали этому — это наличие большого количества горючего — керосина — авиационного и конструктивные элементы. Там был магний, который сложно гасится водой. Поэтому то топливо, которое было разлито, вновь и вновь загоралось», — рассказал начальник дежурной смены оперативного центра ГСЧС в Полтавской области Максим Маршев.

Сообщается, что полиция открыла уголовное производство. На данный момент рассматривают несколько версий причин катастрофы, в частности, пилот или врезался в линию электропередач, которая здесь проходит, или — и это главная версия — она связана с телебашней, которая стоит рядом. Указано, что к земле она крепится несколькими металлическими тросами. В полиции говорят, что возможно пилот врезался в них.

Следователи изъяли для изучения бортовой самописец. Стало известно, что полет выполняли сотрудники частной компании «Украинские вертолеты», на борту находили четыре человека: командир, второй пилот и бортинженеры, которые выполняли тренировочный полет.