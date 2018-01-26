Украина в 2017г увеличила производство электроэнергии на 0,4%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2017 году увеличилось на 0,4% (на 596,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом — до 155 млрд 414,2 млн кВт-ч, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Атомные электростанции (АЭС) в минувшем году нарастили выработку электроэнергии на 5,7% — до 85 млрд 576,1 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 34,5 млн кВт-ч (+11,2% к 2016-му), Южно-Украинской — 17 млрд 900,3 млн кВт-ч (+2,3%), Ривненской — 19,793 млрд кВт-ч (+13,3%), Хмельницкой — 13 млрд 382,8 млн кВт-ч (-10,6%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 9,2% — до 55 млрд 841,3 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС уменьшили производство 9,9% — до 44,96 млрд кВт-ч, а ТЭЦ и КУ — на 6,1%, до 10 млрд 881,3 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в 2017-м увеличили производство на 13,7% — до 10 млрд 567,7 млн кВт-ч, блок-станции — на 1%, до 1 млрд 530,9 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 2017 год возросло на 21,6% — до 1 млрд 898,1 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 55,06% (в 2016 году — 52,29%), ТЭС, ТЭЦ и КУ — 35,93% (39,72%), ГЭС и ГАЭС — 6,8% (6,01%), блок-станций — 0,99% (0,98%), альтернативных источников — 1,22% (1,01%).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в декабре 2017 года снизилось на 5,8% (на 907,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года — до 14,811 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии за 2017-й сократился на 12,7% (на 3 млн 53,6 тыс. Гкал) по сравнению с 2016 годом — до 21 млн 84,7 тыс. Гкал.

При этом потребление электроэнергии в Украине в 2017 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 0,3% (на 379,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом — до 149,726 млрд кВт-ч.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за прошлый год возросло на 0,4% (на 461,5 млн кВт-ч) — до 118 млрд 719,5 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь увеличила потребление электроэнергии на 1,8% — до 50 млрд 897,6 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 28 млрд 994,7 млн кВт-ч (+0,4% к 2016-му), топливная — 3 млрд 628,8 млн кВт-ч (+0,9%), машиностроительная — 3 млрд 962,8 млн кВт-ч (+6,9%), химическая и нефтехимическая — 2 млрд 889,9 млн кВт-ч (-2,6%), пищевая и перерабатывающая — 4,43 млрд кВт-ч (+5,1%), строительных материалов — 2 млрд 281,7 млн кВт-ч (+3,8%), другая — 4 млрд 709,7 млн кВт-ч (+6,1%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 3 млрд 635,8 млн кВт-ч (+3,5%), транспортные — 7 млрд 10,5 млн кВт-ч (+3,2%), строительные — 878,9 млн кВт-ч (+8%).

Население страны в 2017-м потребило 35 млрд 64,3 млн кВт-ч (-2,4%), коммунально-бытовые потребители — 14 млрд 940,6 млн кВт-ч (-1,6%), другие непромышленные потребители — 6 млрд 291,8 млн кВт-ч (+4,3%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам 2017 года увеличилась до 42,9% по сравнению с 42,3% в 2016-м, а доля населения уменьшилась с 30,4% до 29,5%.

В декабре-2017 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 4,5% (на 677,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года — до 14,358 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь — на 4,6% (на 528,3 млн кВт-ч), до 10 млрд 925,5 млн кВт-ч.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2016 году сократилось на 1,8% (на 2,848 млрд кВт-ч) по сравнению с 2015 годом — до 154 млрд 817,2 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 80,950 млрд кВт-ч (-7,6%), ГК ТЭС — 49 млрд 902,3 млн кВт-ч (+1%), ТЭЦ — 6 млрд 709,3 млн кВт-ч (+10,4%), ГЭС и ГАЭС — 9 млрд 118,8 млн кВт-ч (+33,9%), коммунальные ТЭЦ и блок-станции — 6 млрд 576,8 млн кВт-ч (+6,5%), ВЭС, СЭС и биомасса — до 1,560 млрд кВт-ч (-2%).