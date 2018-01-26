НАПК проверит декларации трех нардепов и военного прокурора

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начнет проверку электронных деклараций народных депутатов Виталия Хомутынника (сопредседатель депутатской группы «Видродження»), Виктора Чумака (внефракционный), Максима Микитася (депутатская группа «Воля народа»), военного прокурора сил АТО Константина Кулика и ряда других чиновников.

Как сообщается на сайте агентства в пятницу, на очередном заседании НАПК приняло решение провести полную проверку 14 е-деклараций чиновников за 2015-2016 год. При этом опубликован список из 10 должностных лиц.

В НАПК отмечают, что проведение полных проверок начинается по информации, которую получили от физических или юридических лиц, государственных органов власти, которые привели факты возможного отображения в декларации недостоверных сведений.