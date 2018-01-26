Альфа-Банк не продал облигации на 500 млн грн

Альфа-Банк по итогам размещения облигаций серии «Q» на сумму 500 млн грн не продал ни одной ценной бумаги.

Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сентябре прошлого года Альфа-Банк выпустил процентные облигации серий «Q», «R» и «S» общей номинальной стоимостью 1,1 млрд грн. Ценные бумаги эмитированы номиналом 1 тыс. шт. в количестве: серия «Q» — 500 тыс. шт., серии «R» и «S» по 300 тыс. шт.

Согласно проспекту эмиссии, размещение облигаций серии «Q» проходило с 23 октября по 23 декабря 2017 года.

Альфа-Бнк основан в 1993 году. Основными конечными владельцами участия в банке являются: инвестиционный фонд MSP Stiftung (Лихтенштейн) — владеет 9,9% акций, уроженец Львова Михаил Фридман — 29,62%, уроженец Киева Герман Хан — 18,89%, Алексей Кузьмичев — 14,7% и Петр Авен — 11,17%.

По данным НБУ, на 1 октября 2017 года по размеру активов Альфа-Банк занимал 8-е место (41,254 млрд грн) среди 88 действовавших в стране финучреждений.