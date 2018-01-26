Альфа-Банк не продал облигации на 500 млн грн

Альфа-Банк по итогам размещения облигаций серии «Q» на сумму 500 млн грн не продал ни одной ценной бумаги.
Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
В сентябре прошлого года Альфа-Банк выпустил процентные облигации серий «Q», «R» и «S» общей номинальной стоимостью 1,1 млрд грн. Ценные бумаги эмитированы номиналом 1 тыс. шт. в количестве: серия «Q» — 500 тыс. шт., серии «R» и «S» по 300 тыс. шт.
Согласно проспекту эмиссии, размещение облигаций серии «Q» проходило с 23 октября по 23 декабря 2017 года.
Альфа-Бнк основан в 1993 году. Основными конечными владельцами участия в банке являются: инвестиционный фонд MSP Stiftung (Лихтенштейн) — владеет 9,9% акций, уроженец Львова Михаил Фридман — 29,62%, уроженец Киева Герман Хан — 18,89%, Алексей Кузьмичев — 14,7% и Петр Авен — 11,17%.
По данным НБУ, на 1 октября 2017 года по размеру активов Альфа-Банк занимал 8-е место (41,254 млрд грн) среди 88 действовавших в стране финучреждений.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.831,79 -0.192
|2.863,42 -0.1627
|100 евро
|3.510,46 -0.0733
|3.574,48 -0.0645
|10 рублей
|4,68 -0.0005
|5,17 0
|Курс, UAH
|Золото
|389.484,00-1.266,00
|Серебро
|5.036,1774,21
|Платина
|292.052,003.976,00
|Палладий
|315.910,002.143,00
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