США расширили санкционый список в отношении РФ

США расширили санкционный список против России из-за ситуации в Украине, сообщает Минфин США.

В список попало 21 физическое лицо.

По компаниям Минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация.

Среди физических лиц, попавших под ограничения Минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.

Помимо этого, в список включен глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

Из энергокомпаний в список попали непосредственно ЗАО «ВО Технопромэкспорт», а также «Силовые машины».