США расширили санкционый список в отношении РФ

США расширили санкционный список против России из-за ситуации в Украине, сообщает Минфин США.
В список попало 21 физическое лицо.
По компаниям Минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация.
Среди физических лиц, попавших под ограничения Минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.
Помимо этого, в список включен глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.
Из энергокомпаний в список попали непосредственно ЗАО «ВО Технопромэкспорт», а также «Силовые машины».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.831,79 -0.192
|2.863,42 -0.1627
|100 евро
|3.510,46 -0.0733
|3.574,48 -0.0645
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|5.036,1774,21
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|Палладий
|315.910,002.143,00
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