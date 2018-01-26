Порошенко: Вопрос цены на газ будет урегулирован на рыночных условиях

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское правительство готово урегулировать вопрос цены на газ в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg.
«Я знаю, что правительство готово урегулировать вопрос цены на газ на рыночных условиях», — заявил глава украинского государства.
Порошенко также уточнил, что Украина выполнила 80% своих обязательств, закрепленных в Меморандуме с МВФ, который страна подписала в марте 2017 года. В апреле Фонд предоставил Украине очередной транш в размере 1 млрд долларов.
«Мы уже много сделали. Нам осталось урегулировать вопросы с Антикоррупционным судом и тарифами на газ. Думаю, что в течение нескольких недель мы это сделаем. И, я надеюсь, что в первой половине года, к апрелю, состоится визит миссии Фонда (для пересмотра программы финансирования, — ред.) и мы получим очередной транш», — уточнил президент.
Напомним, вопрос методики расчета цены на газ для населения является одним из ключевых пунктов Меморандума. Фонд настаивает на либерализации рынка газа и привязке цены к рыночному показателю — паритету импорта. Таковым, напомним, для Украины является цена на газ на ближайшем ликвидном немецком газовом хабе NCG. С марта на НАК «Нафтогаз Украины» возложены специальные обязательства, согласно которым населению отпускается газ по ценам, рассчитанным на основании формулы, прописанной с учетом импортного паритета.
Как ранее сообщалось, следуя ей, украинское правительство должно было с 1 октября 2017 года поднять цену на газ для бытовых потребителей с 4942 гривен за тыс. кубометров на 17-18%.
Впрочем, в августе прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не допустит повышения стоимости газа для украинцев. В результате энергетический блок Кабмина с осени проводит консультации с МВФ по поводу изменения формулы расчета таким образом, чтобы избезжать роста тарифов на газ. В МВФ неоднократно подчеркивали необходимость выполнения Украиной обязательств, прописанных в Меморандуме.
Напомним, 26 января, Владимир Гройсман в очередной раз заявил, что «цена на газ в этом отопительном сезоне расти не будет».
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