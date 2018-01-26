Прокуратура требует 15 лет тюрьмы для организатора захвата Харьковской ОГА в 2014 году

В Харькове прокуратура требует назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискации имущества одному из активных антимайдановцев, 31-летнему мужчине, которому инкриминируют участие в массовых беспорядках весной 2014 года. Об этом 26 января сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что в Киевском районном суде г. Харькова состоялись прения по этому делу.

Прокуратура сообщает, что мужчине, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, инкриминируется несколько статей Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110), участие в массовых беспорядках (ч.1 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 294) и незаконное завладение транспортным средством — автомобилем Mazda-6 (ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 289).

По данным следствия, подсудимый был организатором захвата здания Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участником избиения євромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый «коридор позора», а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 года на ул. Рымарская, во время которых погибли люди.

Злоумышленника задержали 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда г. Харькова ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил.

25 апреля 2014 года «беглеца» задержали в г. Донецке и согласно решению суда взяли под стражу без права внесения залога.

Летом 2015 года Киевский районный суд. Харькова начал рассмотрение дела в отношении злоумышленника.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Оглашение приговора суда запланировано на 30 января 2018 года.

Напомним, весной 2014 года пророссийски настроенные митингующие захватили здание Харьковской ОГА. В пикете участвовали около тысячи активистов. Правоохранители открыли уголовное дело по факту захвата ХОГА. Были задержаны 65 человек.