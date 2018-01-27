Сорос заявил, что Facebook и Google несут тотальный контроль

Миллиардер Джордж Сорос заявил, что «монополистическое поведение» IT-гигантов, таких как Facebook и Google, сделало их угрозой для общества, которая способна навредить демократии, а также вызвать зависимость как от азартных игр. Об этом сообщает Business Insider.
Сорос уделил особое внимание тому эффекту, который Facebook и Google оказывают на сознание людей. Он обвинил компании в манипулировании вниманием в целях финансовой выгоды.
«Они умышленно стимулируют зависимость к своим сервисам, что может быть крайне вредно, особенно для подростков», — заявил Сорос, сравнив интернет-платформы с казино, специальные техники которых заставляют игроков тратить все свои деньги.
Кроме того, миллиардер заявил, что социальные сети заставляют пользователей терять свою самостоятельность и независимость. По его мнению, способность влиять на сознание людей, которая сосредоточена в руках нескольких компаний, угрожает самому принципу «свободы мысли».
Джордж Сорос также призвал общественность обратить внимание на то, что Facebook и Google несут в себе угрозу демократии. Он указал на опасность объединения крупнейших соцсетей и правительств отдельных стран.
«Между авторитарными государствами и крупными IT-монополиями, обладающими большими информационными базами, могут образовываться альянсы. В результате произойдет объединение систем корпоративного контроля с государственными системами наблюдения», — сообщил Сорос. В результате может образоваться развитая сеть тоталитарной слежки, которая «не снилась ни Олдосу Хакси, ни Джорджу Оруэллу».
При этом Сорос назвал два государства, в которых такие альянсы могут случиться, — это Россия и Китай.
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