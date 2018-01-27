Каждый третий правонарушитель в Украине уже ранее судимый, - Князев

Треть от общего числа привлеченных к ответственности правонарушителей в 2017 году были ранее судимыми. Об этом 27 января на годовой итоговой коллегии министерства внутренних дел заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает РБК-Украина.

«В прошлом году 34 тысячи ранее судимых вновь совершили правонарушения, или треть от общего числа лиц, привлеченных к ответственности», — доложил руководитель Нацполиции.

По его словам, за последние четыре года число потенциальных правонарушителей на улицах увеличилось почти на 90 тысяч. Кроме того, Князев рассказал, что сейчас на службе в Национальной полиции работает 109 тысяч сотрудников.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за либерализации уголовного законодательства преступникам в Украине все реже избирают наказания, связанные с лишением свободы.

