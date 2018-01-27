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В МВД выявили растрату на 81 млн гривен

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В МВД выявили растрату на 81 млн гривен

Внутренний аудит Министерства внутренних дел выявил растрату финансовых и материальных ресурсов на 81 млн гривен в 2017 году. Об этом сказал начальник департамента внутреннего аудита Александр Грибовский, передают «Українські Новини».

Он сообщил, что в 2017 году проведено 587 аудитов и проверок.

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«По результатам проведенной работы в 2017 году обнаружен факт потери финансовых и материальных ресурсов на почти 81 млн гривен», — сообщил начальник департамента.

Принятыми мерами обеспечено возмещение только половины убытков.

В частности, обнаружена растрата госсредств при осуществлении непрофильной деятельности подразделениями Нацгвардии.

Также в полиции Киева и Одессы выявлен факт подделки документов о возмещении стоимости расходов в командировках сотрудников на 2,1 млн гривен.

Напомним, что государственный бюджет на 2018 год предусматривает увеличение финансирования Министерства внутренних дел на 11,2 млрд гривен до 65,9 млрд гривен.

МВД, Арсен Аваков, растраты
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