В МВД выявили растрату на 81 млн гривен

Внутренний аудит Министерства внутренних дел выявил растрату финансовых и материальных ресурсов на 81 млн гривен в 2017 году. Об этом сказал начальник департамента внутреннего аудита Александр Грибовский, передают «Українські Новини».

Он сообщил, что в 2017 году проведено 587 аудитов и проверок.

«По результатам проведенной работы в 2017 году обнаружен факт потери финансовых и материальных ресурсов на почти 81 млн гривен», — сообщил начальник департамента.

Принятыми мерами обеспечено возмещение только половины убытков.

В частности, обнаружена растрата госсредств при осуществлении непрофильной деятельности подразделениями Нацгвардии.

Также в полиции Киева и Одессы выявлен факт подделки документов о возмещении стоимости расходов в командировках сотрудников на 2,1 млн гривен.

Напомним, что государственный бюджет на 2018 год предусматривает увеличение финансирования Министерства внутренних дел на 11,2 млрд гривен до 65,9 млрд гривен.