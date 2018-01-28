Украинский боксер Усик стал чемпионом мира WBO и WBC

В Риге состоялся полуфинальный поединок Всемирной боксерской серии между латышом Майрисом Бриедисом и украинцем Александром Усиком.
Бой начался с бокса, который был ближе Бриедису — соперники сошлись близко друг к другу и нередко устраивали обмены ударами. Во втором раунде Бриедис и Усик сошлись в настоящей «рубке», в которой победителем выглядел латыш. Подобный бокс продолжался до четвертого раунда, после которого Бриедис сдал в скорости. Это было на руку Усику, который устроил оппоненту три раунда настоящего скоростного бокса.
После этого Александр немного сбавил темп, делая частичные выпады. Но сил на полноценные атаки у Бриедиса не осталось. А украинец уверенно держал дистанцию, стараясь не находиться в радиусе удара Майриса. Под конец поединка усталость накопилась у обоих боксеров, что привело к уменьшению количества точных ударов.
Бой продлился все 12 раундов и в его конце оба боксеры были выглядели довольными собой. Рефери в послематчевых записках отдали победу Усику (114-114, 115-113, 115-113).
Таким образом, Бриедис потерпел первое поражение в карьере, а Усик стал финалистом WBSS и обладателем поясов WBO и WBC.
Добавим, что второй финалист Всемирной боксерской суперсерии станет известен через неделю, когда свой бой проведут Гасиев и Дортикос.
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