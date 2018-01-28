Войти
Правительство готово изменить цены на газ согласно условиям МВФ, - Порошенко
заявление
Правительство готово изменить цены на газ согласно условиям МВФ, - Порошенко
Украина надеется в мае получить транш МВФ
кредитование
Украина надеется в мае получить транш МВФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

спорт
RSS

Украинский боксер Усик стал чемпионом мира WBO и WBC

223
Украинский боксер Усик стал чемпионом мира WBO и WBC

В Риге состоялся полуфинальный поединок Всемирной боксерской серии между латышом Майрисом Бриедисом и украинцем Александром Усиком.

Читайте также: Виталий Кличко включен в Международный зал боксерской славы

Бой начался с бокса, который был ближе Бриедису — соперники сошлись близко друг к другу и нередко устраивали обмены ударами. Во втором раунде Бриедис и Усик сошлись в настоящей «рубке», в которой победителем выглядел латыш. Подобный бокс продолжался до четвертого раунда, после которого Бриедис сдал в скорости. Это было на руку Усику, который устроил оппоненту три раунда настоящего скоростного бокса.

После этого Александр немного сбавил темп, делая частичные выпады. Но сил на полноценные атаки у Бриедиса не осталось. А украинец уверенно держал дистанцию, стараясь не находиться в радиусе удара Майриса. Под конец поединка усталость накопилась у обоих боксеров, что привело к уменьшению количества точных ударов.

Бой продлился все 12 раундов и в его конце оба боксеры были выглядели довольными собой. Рефери в послематчевых записках отдали победу Усику (114-114, 115-113, 115-113).

Таким образом, Бриедис потерпел первое поражение в карьере, а Усик стал финалистом WBSS и обладателем поясов WBO и WBC.

Читайте также: Украинец Ломаченко назван лучшим боксером планеты-2016

Добавим, что второй финалист Всемирной боксерской суперсерии станет известен через неделю, когда свой бой проведут Гасиев и Дортикос.

спорт, бокс, Александр Усик, WBO, WBC
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 28 января 2018
Суббота, 27 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.826,60 -0.2439 2.859,53 -0.2016
100 евро 3.505,14 -0.1265 3.569,54 -0.1139
10 рублей 4,67 -0.0009 5,16 -0.0005
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Кость Бондаренко
Кость Бондаренко
политолог

С кем бы вы встретились - с диктатором Руанды или диктатором Украины?

Тем, кто второй день подряд пишет о встрече Трампа с Кагаме, а не Порошенко - мол, встретился «с каким-то» африканским лидером, проигнорировав нашего европейского. Руанда - страна в Африке с наиболее динамичным развитием. Ее принято называть африканским Сингапуром, а президента Поля Кагаме часто сравнивают с Ли Кван Ю - авторитарный диктатор, осуществляющий эффективные экономические реформы.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Большинство людей вообще не осознают, что происходит и что на кону

На Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил израильский историк-медиевист Юваль Ной Харари – автор мировых бестселлеров «Sapiens: Краткая история человечества» и «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня». Он рассказал о своем видении будущего труда и о том, как изменится человек в условиях постоянных технологических революций.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Вспышка дифтерии приведет к тысячам смертей украинцев

Недостаточная в последние годы просветительская работа со стороны Минздрава и Минобразования, постоянные перебои с поставками вакцин и сывороток привели к тому, что коллективный иммунитет к дифтерии снизился до критического уровня, а потому вспышка этой опасной болезни - неизбежна, и это дело очень короткого времени.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016