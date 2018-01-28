Количетсво жертв теракта в Кабуле возросло до 103 человек, еще 235 — ранены

В результате вчерашнего теракта в дипломатическом квартале Кабула погибли 103 человека, еще 235 — ранены. Такие последние данные предоставленные министром внутренних дел Вайсом Бармаком, передает Reuters.
По его словам, террористы задействовали как минимум две машины скорой помощи, одна из которых была взорвана на КПП.
Ответственность за взрыв взял на себя «Талибан», а произошел теракт через неделю после их смертельной атаки на гостиницу «Интерконтиненталь».
Взрыв произошел вчера, 27 января, после обеда по местному времени в столице Афганистана, Кабуле. Террорист-смертник взорвал на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий, бомбу, спрятанную в машине скорой помощи.
Высказывая сочувствие семьям погибших и пострадавших, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, заявила, что такие действия террористов «направлены против народа Афганистана, против примирения, против мира». Осудили теракт также в ООН, а Эйфелеву башню в Париже в полночь погасили в память о множестве жертв.
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