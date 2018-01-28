На протестах в России задержан Навальный и около 240 человек

В ходе протестных акций сторонников Алексея Навального в России задержаны уже более 90 человек. Это сводные данные «ОВД-Инфо» по состоянию на 14:00 по московскому времени.

Больше всего задержанных в Уфе — не менее 28 человек. 15 человек задержаны в Кемерово, 10 или более — в Томске, восемь — в Москве, семь — в Петербурге. Есть также задержанные в Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Березниках, Нижнем Новгороде, Астрахани, Мурманске, Челябинске, Раменском, Омске, Чебоксарах, Новочебоксарске. В Москве задержали самого Алексея Навального.

Уже после того, как была обнародована сводка «ОВД-Инфо» по состоянию на 14:00, сообщили, что еще 15 человек были задержаны на акции в Уфе. Сообщают, что задержания проходят также в Санкт-Петербурге, в частности, задержан корреспондент «Дождя».

Его задержали на Тверской улице в Москве. Еще до задержания он обратился к своим сторонникам с просьбой не отбивать его (у полиции, — ред.).

Позже стало известно, что по состоянию на 15:00 по московскому времени в ходе «Забастовки избирателей» задержали уже около 180 человек.

При этом по состоянию на 17:00 по московскому времени были задержаны как минимум 243 участника «Забастовки избирателей».

Напомним, ранее сообщалось, что во время акции сторонников Навального задержаны уже почти 30 человек.