Акция протеста во Львове переросла в столкновения с полицией, есть задержанные

Во Львове 28 января 2018 года на акции протеста против использования животных в цирке произошла стычка между митингующими и правоохранителями.
В результате инцидента задержаны около десяти активистов, сообщает «Львовский портал».
Указано, что пикет проходил возле стен Львовского государственного цирка. Еще перед его началом под цирк стянулись несколько десятков представителей Нацполиции. Протестующих на тот момент было меньше, чем правоохранителей — они стояли у входа и раздавали людям информационные листовки.
Как сообщается, через несколько минут после начала протеста на площади перед цирком появились неизвестные лица, которые бросали в сторону полиции и протестующих дымовые шашки. Правоохранители сразу задержали нескольких человек и временно ограничили вход в цирк для родителей с детьми.
Вскоре большинство мирных протестующих разошлись, а тех, кто остался (представители ОО «Экологическая платформа» и др.), силовики начали не без сопротивления задерживать. Со слов правоохранителей, которые проводили задержание, у митингующих были с собой ножи и металлические палки, которые изъяли.
Напомним, ранее сообщалось, что в немецком Кельне полиция распорядилась заблаговременно прекратить демонстрацию курдов, которые выступают против операции Турции на севере Сирии.
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