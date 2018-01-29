Сооснователь Apple продал все свои биткоины

Один из создателей корпорации Apple и известный программист Стив Возняк пояснил, почему внезапно продал все свои биткоины. О причинах решения Возняк рассказал на бизнес-форуме в Швеции, сообщает Business Insider.

По словам программиста, он просто устал нервничать от того, что курс биткоина настолько нестабилен. В какой-то момент Возняк принял решение перестать беспокоиться и избавиться от желания постоянно отслеживать биржи, после чего продал всю свою криптовалюту. В прошлом Возняк также рассказывал, что приобрел цифровые активы «из любопытства» в то время, когда один биткоин стоил $700. «Тогда я просто экспериментировал, пытаясь понять, как покупать и продавать эти штуки. Меня не волновало, что потерял много денег, однако в итоге я остался в выигрыше», — добавил Возняк.

О продаже он начал задумываться уже в декабре, когда курс самой популярной криптовалюты подошел к своему максимуму. В итоге Возняк продал все свои биткоины, когда цена монеты составляла порядка $20 тыс.

Напомним, сооснователь популярного англоязычного сайта о криптовалюте Bitcoin.com Эмиль Ольденбург продал все свои биткойны и сказал, что вложения в эту криптовалюту были одними из самых рискованных в его жизни. По словам Эмиля, люди начнут избавляться от биткойнов, как только поймут принцип их работы.