Украина вошла в Европейскую организацию морпортов

Администрация морских портов Украины (АМПУ) получила статус наблюдателя Европейской организации морских портов (European Sea Ports Organization — ESPO).
Об этом сообщили в пресс-службе АМПУ.
Соответствующее решение было принято Исполнительным комитетом организации 17 января 2018 в Брюсселе.
«Украина теперь официально — часть европейского портового сообщества. Кроме того, членство в ESPO позволит нам перенять лучшие европейские практики организации работы портов», — заявил руководитель администрации морпортов Райвис Вецкаганс.
По его словам, этот шаг важен для реализации дорожной карты по имплементации нормативных документов ЕС в сфере морского транспорта, утвержденной Кабинетом министров Украины.
Отметим, что поскольку Украина не является страной-членом ЕС, то имеет возможность присоединиться к ESPO только в статусе наблюдателя.
Так, АМПУ получает право делегировать одного своего представителя на заседание Генеральной ассамблеи ESPO, посещать и участвовать в работе всех технических комитетов, иметь доступ к внутренней базе данных последней информации о политике ЕС в сфере инвестиций и грантов.
Украина также получила возможность индивидуальных запросов информации через генерального секретаря организации.
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