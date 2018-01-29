АМКУ: Половина рынка куриного мяса в Украине приходится на две компании

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оценивает долю агрохолдинга ПАО «Мироновский хлебопродукт» на рынке мяса куриного в 38%, ООО «Комплекс Агромарс» — 12%, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В течение 2015-2017 гг. деятельность по производству куриного мяса в целом осуществляли более 100 субъектов хозяйствования. По предварительным результатам исследования доли крупнейших производителей мяса куриного ПАО „Мироновский хлебопродукт“ — 38%, ООО „Комплекс Агромарс“ — 12%, ООО „Агро-Овен“ — 6%», — отметили в ведомстве.
Согласно информации АМКУ, по предварительным результатам исследования рынка куриного мяса ведомство рассматривает два возможных нарушения законодательства о защите экономической конкуренции: злоупотребление монопольным доминирующим положением одним из крупнейших производителей мяса куриного либо антиконкурентные согласованные действия крупнейших производителей в части согласования ценовой политики.
«После получения информации от участников рынка, ее анализа и проверки (уточнения) комитетом будут сделаны выводы о наличии или отсутствии признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции», — указали в АМКУ.
Дату обнародования окончательных результатов исследования рынка куриного мяса АМКУ не указал.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.793,22 -0.3336
|2.837,68 -0.2182
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|3.535,23 -0.3426
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